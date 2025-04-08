挺綠網友呼籲換掉柯建銘　吳崢尷尬回應

網友詢問，民進黨總召有可能換個人嗎？吳崢尷尬回應。（照片：苗博雅YouTube） 中評社台北4月8日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘近期風波不斷，連綠營選民都看不下去7日深夜於民進黨發言人吳崢主持的直播節目詢問，總召有可能換個人嗎？柯根本就是民進黨的傅子文(傅崑萁的本名。間接諷刺是亂源)專門來扣分的。對此，吳崢回應，民進黨團總召一職是由黨團成員推選出來；社民黨籍台北市議員苗博雅則出面解圍說，可以洽詢民進黨中央黨部電話表達意見。



根據《中時新聞網》報導，由吳崢、民進黨籍台北市議員林亮君及苗博雅組成“仁愛路四段507號”政治Podcast每周定期直播，7日晚間有1名“霹靂卡霹靂拉拉波波莉娜貝貝魯多”的網友留言拋出3問，“請問民進黨總召有可能換個人嗎？年輕一點有料的那麼多，為何一定要柯總召？先不論各種爭議事件，至少他老了身體又不好換年輕人出來承擔不好嗎？”。



該網友也說，感覺柯建銘根本就民進黨的傅子文阿，專門來扣分的，民團再認真罷免，柯各種扣分，看了真的很怒。更有其他網友接續留言表示，“老番顛了吧”。



讓原本歡樂討論網友名稱的3人，在看見網友提問後瞬間冷場，臉上笑容也漸漸收起並露出時而尷尬、嚴肅的表情，吳崢回應，民進黨團總召一職是由黨團成員推選出來，這麼多委員支持柯建銘繼續擔任，除其多年資深經驗外，大家也看到這段時間柯總召對民進黨團的貢獻，包含對大罷免浪潮的支持。



對此，苗博雅以逗趣的台語語氣替吳崢解圍，若是大家對於民進黨有這樣寶貴意見，除可以向他們節目3人組說，雖然自己是社民黨員，連民進黨籍都沒有，這等於是民進黨家務事，也可撥打民進黨中央黨部電話表達意見，後續民進黨部自有程序回應民眾，坦言這種問題問吳崢，其實以吳的角色也沒辦法說什麼。