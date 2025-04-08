擴大軍購平衡台美貿易？馬文君：別為談而買

國民黨籍“國防”外交委員會“立委”馬文君。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%高關稅，先前更要求台灣的“國防”預算占比GDP要高達10%（現約2.45%）。中國國民黨籍“國防”外交委員會“立委”馬文君8日表示，擴大對美軍購去平衡台美貿易是否真的有幫助？“國防部”也要考量買的武器功能到底合不合適？別為了談而買，這不一定對“國防”有幫助。



因應特朗普關稅風暴，賴清德提出5策略，其中包括有意擴大對美採購以降低貿易逆差。台“國防部長”顧立雄今天表示，在完成建案程序並獲賦預算前，“國防部”不會對外透露詳細項目，未來將按照優序面向與美方溝通，以符合防衛作戰的實際需要。



馬文君今早出席國民黨“立院”黨團大會後受訪表示，台灣在向美軍購方面，還有很多需要補強，在關稅戰的談判空間上，必須考量如何讓損害變小。不過美國出售給台灣的武器，是否真的對台灣有需要、有幫助？



馬文君舉例，“提康德羅加級”（Ticonderoga–class）巡洋艦很大型，但很老了，其功能適合嗎？“國防部”必須精確考量，不是為談關稅而買，這不一定對“國防”有幫助。美國也很可能丟給台灣採購濱海戰鬥艦，這在前“國防部長”邱國正任內時說有幫助，可是卻發現這比較是針對小國、反恐的功用，且毛病還很多，台灣都要一概接收？執政黨必須考量。



國民黨團書記長王鴻薇也說，增加對美國軍購、天然氣能源採購，去平衡美國對台貿易逆差，這是沒辦法中的辦法，可是還是要考量天然氣能源採購的成本計算，中油正擴大向美國採購天然氣，以前原本是跟中東、亞洲其他國家採購，現在轉而美國採購都要計算。中油、台電都虧損嚴重，政府要對人民說清楚政策。