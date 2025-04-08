台灣美國商會挺台　籲美台官方加速談判

台灣美國商會針對美國對台灣對等關稅一事發表聲明。（台灣美國商會提供） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）美國對等關稅將課徵台灣32%稅率，台灣美國商會理事長、波士頓科技台灣總經理銀丹（Dan Silver）8日發表聲明表示，呼籲特朗普不應對台實施可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施。目前對台的對等關稅政策，不僅忽視台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考慮台灣對美台雙邊貿易夥伴的貢獻。



Dan Silver也呼籲，雙方政府應加速談判，以促使該對等關稅降到最低，同時應確保談判過程透明、明確且公平。有關賴清德重申台灣對美台夥伴關係的承諾，包括爭取對等關稅減免及擴大雙方市場對接等訴求，台灣美國商會表達支持。



特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，台股遭到血洗，8日延續昨天跌勢，開盤跌逾900點，反觀歐、美、日股市都已回穩。



台灣美國商會8日上午發出聲明表達強烈關切，Dan Silver呼籲，特朗普、美國華府政府官員及參眾兩院友台人士不應對台灣實施任何可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施。台灣美國商會也呼籲各方秉持美台關係長久以來的互信及合作精神，攜手解決貿易問題，共同打造奠基於創新、投資及共同成長的未來。



Dan Silver強調，自由且公平的貿易以及健全的經濟政策，對提升生產力及可預測性至關重要，對台灣美國商會成員而言，擁有具確定性及穩定性的經商環境是會員能有效經營、並促進健全且永續經濟成長之重要基石。



Dan Silver認為，台灣是美國長期可靠的貿易夥伴，也一向抱持最大善意處理雙邊貿易失衡，台灣多年來致力解決與美國貿易失衡的善意應受到肯定。目前對台灣課徵對等關稅一舉，不僅忽視了台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量到台灣對美台雙邊經貿夥伴關係的貢獻。



Dan Silver說，身為全球最具創新能力的經濟體之一，台灣以人均計算，向美國申請的專利量持續排名全球前五強。台灣亦長期對美國在各關鍵產業的競爭力及韌性上做出長足貢獻。台灣美國商會將持續致力強化美台關係，推動開放且以法規為基礎的經貿環境，共創美台雙贏。