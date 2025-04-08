綠還在杯葛議事　傅崐萁：是賴清德的意思？

前排左起藍委王鴻薇、傅崐萁、羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月8日電（記者 張嘉文）美國關稅風暴籠罩台灣，民進黨“立法院”黨團今天繼續軟性佔領主席台，院會仍無法順利召開。中國國民黨團總召傅崐萁今日率領黨籍“立委”召開記者會批評，民進黨的“行政院長”卓榮泰急著要拯救產業以及受難勞工，民進黨團卻霸佔主席台，第六次癱瘓“國會”，難道這是賴清德的意思？還是民進黨團已脫離賴的掌握，開始對抗賴清德和卓榮泰？



傅崐萁強調，大家如何一起拯救受難人民才是現在該做的，請民進黨團不要搞錯戰場，把意識形態跟鬥爭帶到“國會”，“國難當頭”當家不鬧事，才是當務之急，請賴清德、卓榮泰約束民進黨團，不要再當家鬧事，趕快回到議事堂順利開會，才能讓接下來所有的紓困法案能通過。



美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策，將對台灣課徵32%高關稅，7日台股崩跌逾2千點，創史上最大跌點、跌幅紀錄，儘管主要亞股今日都翻紅，台股卻繼續破底，下跌逾900點，讓整個社會瀰漫悲觀氛圍。



“立法院”今天繼續邀請“行政院長”卓榮泰進行施政報告並備質詢，原本預計將聚焦在關稅風暴上，但民進黨“立委”今天一早仍用軟性方式佔領主席台，9點的開會時間一到，綠委吳秉叡一人坐在主席台上，不讓院會順利。



國民黨“立委”在傅崐萁領軍下於10點進入議場，見綠委無意讓院會順利召開，也沒有打算要使用人數優勢將吳秉叡強制排除，眾藍委在議場中間高喊“當家鬧事我們要開會！”等口號後，隨即在場外召開記者會。