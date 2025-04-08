賴清德拋台美零關稅　柯志恩：越南這招沒用

國民黨籍“立委”柯志恩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%關稅，賴清德提出比照美加墨自貿協定，從台美“零關稅”開始談起。中國國民黨籍“立委”柯志恩8日表示，越南也是提出從零關稅談起，結果呢？美國不埋單，台灣也這樣提會讓特朗普埋單嗎？另外政府雖要派員赴美嚴正交涉，但能不能找到影響特朗普的關鍵人？這才是重點。



針對特朗普提出對等關稅，賴清德提出的5項策略（以談判改善對等關稅、提產業支持計劃、題中長期經濟發展計劃、台灣＋1美國、開啟傾聽產業之旅）、5作法（台美從零關稅開始談；擴大對美軍購及從農、工、石油、天然氣採購；擴大對美投資；排除非關稅貿易障礙；解決洗產地）。



傳出“賴政府”擬派“行政院副院長”鄭麗君赴美交涉，柯志恩表示，當然樂觀鄭麗君率隊出訪美國，也給予祝福，台灣的駐美人員也很辛苦，肯定要赴美，但重點是能否找到關鍵影響特朗普的人或官員？這才是重點。



柯志恩說，“賴政府”提出從台美從零關稅開始談，但事實上越南也是提從越、美零關稅開始談，結果美國根本不埋單，那台灣要如何應對、考量？且赴美交涉，若沒得到實質的談判承諾，那也將會被質疑。