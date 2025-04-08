楊瓊瓔爆台中企業主睡不著　貨物進退不得

藍委楊瓊櫻最近忙著傾聽企業聲音，表示現在有不少中小企業主憂心到睡不著。（照：楊瓊瓔提供） 中評社台北4月8日電／美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，對此，中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔8日表示，她這幾天在台中奔走、傾聽產業聲音，發現關稅震盪早已是現在式，中小企業憂心到睡不著，有人商品在海上進退不得、有人面臨抽單轉單，未來更將直接衝擊民眾就業和經濟民生。



楊瓊瓔說，政府除要拿出“國家層級”的談判戰略，更要重視產業的民生根本，別讓決策只是“在雲端”，她會努力全力協調“中央政府”，要求政府協助企業、應對不能再慢！



楊瓊瓔表示，有媒體預估，關稅可能讓台灣對美出口減少五、六成以上，都和民生息息相關，以台中市為例，台中以出口導向的製造業將首當其衝，有至少300家台中相關產業，商品是以出口美、歐為主，而且台中又是全台精密機械、手工具、工具機及自行車、金屬扣件、零組件等等產業生產聚落，總產值超過上兆，對全台灣都影響甚钜。



楊瓊瓔說，這陣子許多企業主都是“睡不著”，有人海上運送的商品，因為擔心高關稅進不去，但產品早已是客製化，退回來也無法轉賣，現在進退不得；也有人被抽單、轉單，產線緊繃又看不到未來；更有紡織等業者，已經宣布休息半年。



楊瓊瓔表示，自己長期在經濟委員會，深知產業和民眾生活連動，大型公司或許能有迴旋空間，但中小企業則面臨直接生存壓力，而中小企業佔全體企業九成以上、創造就業近千萬人，是台灣經濟重要動脈，一旦處理不佳，社會經濟停滯的連鎖反應就變全民承受。



楊瓊瓔指出，有許多企業大老都說“32%比日韓都高，但企業向來配合政府，被懲罰的莫名其妙”。她希望政府勿因上位策略的不完備，反讓企業受害、動搖民生根本，對外談判、對內尋求團結合作，廣納建言“即刻救援”，才能利用這次地緣政治經濟變動，推動適合“國家”發展的方向。