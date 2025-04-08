台中新北攜手　盧秀燕與侯友宜討論關稅危機

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午預計與新北市長侯友宜會面，該會晤先前已安排，定位為新北、台中市政交流，但近期發生美國對台實施對等關稅挑戰，盧秀燕上午受訪表示，她將與侯友宜針對相關議題展開討論，新北市為全台人口第一大都，台中市為第二大城，兩大都將攜手應對高關稅危機。對於民進黨持續推進大罷免，盧秀燕呼籲，“國難當前”，應不分黨派團結對外。



美國宣布對等關稅政策，對台課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，盧秀燕8日宣布聯合中台灣區域治理平台8縣市首長提出對策，下午也將與侯友宜會面，討論相關議題。



侯友宜8日下午將率隊到台中市政府交流，盧秀燕表示，該會晤早就安排，本來是一般性的市政交流，不過這周全世界包括台灣，大家最關心的就是美國對等關稅政策風暴，因此她會在交流的過程中，針對關稅挑戰與侯市長提出討論，這也一定會是台中、新北兩市共同要面臨的議題。



盧秀燕說，台中市是全台人口第二大城，新北市則是全台人口最大都，台中、新北因為地方大，傳統產業、製造業也相對比其他縣市來的多，所面臨的衝擊也會比較大。



盧秀燕表示，她昨天看侯友宜市長方面也提出許多因應方案，台中、新北也許可以再繼續交流，互相交換意見，可望得到更多的訊息，得到更多應對方法，對產業界、地方經濟發展會有幫忙。



針對民進黨面對高關稅危機，仍持續推動大罷免，盧秀燕回應，日本首相石破茂特別將這次美國關稅風暴稱為“國難”，她非常認同，這確實是危機，現在是最關鍵、最重要的時刻，大家要團結，當前重要的目標是協助產業、協助人民渡過難關，希望大家要團結對外。