美關稅戰打趴台產業　四公會盼官方伸援手

高雄市經發局拜會高雄市工業會瞭解產業需求。（圖：高雄市經發局提供） 中評社高雄4月8日電（記者 蔣繼平）因應美國對等關稅政策，高雄市經發局拜會台灣螺絲公會、台灣科技產業園區電機電子工業同業公會、高雄市工業會、對外貿易發展協會等4大重要公協會，瞭解企業面臨挑戰並加速資源對接。高雄市工業會總幹事李威穎指出“金融支持”是當前最迫切的需求，盼提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施度過關稅難關。



台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕指出，在新的關稅政策下，所有國家輸美螺絲產品均面臨25%關稅，過去享有豁免的加拿大、墨西哥等國稅負亦將同步提升，台灣產品的不利處境得以緩解。他期盼“中央”及市府能持續協助業者提升產品附加價值，並調整生產與供應鏈結構，以降低關稅帶來的挑戰。



台灣科技產業園區電機電子工業同業公會理事長鄭再興表示，關稅政策短期內恐將導致市場需求降低。他建議政府能將相關補助方案擴及至上中游供應鏈，以強化整體產業韌性。同時，他也鼓勵在地業者將此次危機視為轉機，積極建立自有品牌，開拓利基市場，尋求新的發展出路。



高雄市工業會總幹事李威穎表示，這波關稅政策將對高雄的金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業造成顯著的挑戰。他對政府已提出的支持方案表達肯定之意，但強調“金融支持”是當前最為迫切的需求，呼籲政府以前瞻視野提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施，以有效緩解企業營運壓力，協助其度過關稅難關。