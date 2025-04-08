謝龍介喊話賴清德　兩岸牌可抵禦美貿易戰

藍委謝龍介。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月8日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普將對台灣課徵32%關稅，後續影響重大。中國國民黨籍“立委”謝龍介今天表示，台灣目前有兩張牌可打，一是投審會嚴格審查台積電赴美投資案，創造對美的談判空間和籌碼，另外一張則是和緩兩岸，等於是將美國對台給的壓力，在大陸市場找到出口，畢竟對陸的貿易基礎一直都在，衹有在兩岸釋出一點善意，才能在台美貿易戰間得到喘息。



特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，震撼台灣社會，台灣股市仍持續破底。賴清德在日前公開的影片中表示，台灣已經組成談判小組，由“行政院”鄭麗君副院長領軍，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方“零關稅”開始談起。



謝龍介今天在“立法院”受訪時對此表示，對美零關稅的部分，中南部農、漁和畜牧業會受到很大衝擊，因為每年幾十億美金的進口量，對於過去受到保護的這些產業來說，一時之間很難因應，當對美關稅降到零，對他們一點保護都沒有，而這些人大多是長期以來支持民進黨，他們聽到對美零關稅的聲音非常擔心，都希望提醒政府，能做一些分別差異措施，否則衝擊很大。



謝龍介說，另外對美加大採購武器部分，因為對美的軍購不算在貿易上，此部分美國對台灣的貿易逆差不會縮小，所以這可能不是談判的工具，要繼續對美採購武器可以，因為加強“國防”，但錢該花在刀口上。



謝龍介認為，“賴政府”對美國談判現在有兩張牌，一張是台積電或聯電的赴美投資案，企業已經承諾不能喊停，但投審會可以嚴格把關，就可以創造對美的談判空間和籌碼。



另一張則是兩岸牌，謝龍介說，呼籲賴清德可以打這張牌，因為兩岸愈和緩，交流愈多，兩岸貿易回到之前的水準，一年有上千億美金，等於美國對台的壓力能在大陸市場找到出口。



謝龍介強調，相信大陸也不會在這時候刁難台灣的出口，所以這是一張牌，就看賴清德有沒有要打，可以從遞出橄欖枝開始，釋出一點善意，才能在台美貿易戰間得到喘息。