李隆生：中國精準反制美關稅戰有示範效果

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）美國宣布對等關稅政策，震撼全球，中國成為第一時間出手反制的國家，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，中國大陸的反制措施精準，短期可發揮制衡效果，但長期而言，美國畢竟掌握美元優勢，中美關稅戰走勢有待觀察。不過，中方此舉在政治面上仍有示範效果，可能在國際間掀起對抗美國的潮流，這也是美國密切關注的部分。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



針對美國對等關稅政策，中國4月4日宣布，堅決反制，將從4月10日起對所有美國產品加徵34%的進口關稅。這一稅率與特朗普本周下令對中國產品加徵34%的“對等關稅”稅率相匹配。與此同時，將對稀土出口實施更多管制。稀土是計算機晶片以及電動汽車電池的原材料。受管制的礦物名單中包括釤及其化合物，用於航空航天製造以及國防領域。另一種元素釓用於磁共振掃描。



李隆生表示，美國對世界發動關稅戰，特朗普最大目的是要促使製造業回流美國，特朗普也自信其辦得到，因為美國掌握美元優勢，只要美元霸權存在的一天，美國就有頤指氣使的本錢，此外，特朗普也看準世界各國團結起來對抗美國的可能性低，因為各國有各自的利益考量，形同一盤散沙，美國就能夠各個擊破。



李隆生認為，特朗普發動關稅戰，主要是迫使各國進一步對美談判，以謀取更多利益，中國站在風口浪尖，自然是不能“認慫”，所以中國在第一時間就祭出反制措施，顯見中方早已有預備，從美國的反應來看，中國的反製作為相當精準，短期可發揮制衡效果。



他指出，中國除了對所有美國進口產品加徵34%關稅，並在稀土資源出口上展開了限制性措施。中國作為全球最大的稀土生產國，擁有約40%的全球儲量，其出口產品在美國高科技產業中占有重要地位，這對美國而言確實是需要忌憚之處。

