迎戰關稅風暴　蔣萬安提四方向、五行動

台北市長蔣萬安。（照片：蔣萬安臉書） 中評社台北4月8日電／美國總統特朗普宣布台灣對等關稅達32%，中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日在市政會議強調“心在勞工，共赴國難”，並提出4大方向、5項具體行動，呼籲“中央”與地方各界放下對立、攜手度過當前難關。



蔣萬安表示，台灣是出口導向經濟體，美國新關稅政策對台衝擊極大，絕非單一產業受影響，除了電子與機械零組件，連食品與紡織等產業都已有明顯回饋。他引述企業主的話指出，“發展好的時候被捧為台灣之光，被欺負的時候‘國家’在哪裡？”呼籲政治領導人應如新加坡總理黃循財般，在第一時間挺身而出、誠實面對民眾，提出解方。



蔣萬安指出，台北市評估本次衝擊涵蓋約2800家企業，營業額影響約9200億元，占市總體營業額5%。已有企業出現訂單暫停與撤單現象，恐導致無薪假、輪休或裁員。他呼籲“中央”善用2024年超徵的5283億元稅收，儘速啟動企業紓困與勞工就業穩定措施。



蔣萬安建議“中央”在對美談判中應提出完整“These are our cards”，除商品貿易逆差外，應納入台灣對美大量採購金融、雲端、軟體等服務，以及台灣持有美債與半導體戰略價值，強調雙邊經濟連結與互補性，作為談判底氣。



蔣萬安表示，台灣應至少爭取與日本、韓國及東南亞主要出口國相當的條件，避免成為唯一遭課重稅的地區。他也指出，部分業者建議與東南亞夥伴合作在美設組裝廠、擴大內需刺激消費，期盼“中央”重視這些第一線聲音。



另外，蔣萬安列出5項市府作法，包括建立中小企業需求整合平台、一站式資訊服務、產業局持續提供數位與淨零轉型輔導與資金協助、勞動局因應無薪假與解雇啟動短期上工方案、擴大海外市場拓銷補助與展示會合作，以及強化與美姊妹市與各州合作，協助企業赴美設廠與吸引美商來台投資。



蔣萬安最後強調，美國是否長期維持“對等關稅”仍未明朗，但政府應積極為企業爭取談判成果與時間，呼籲全民放下對立，團結一致“共赴國難”。