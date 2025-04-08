綠杯葛議事　韓國瑜：台內憂外患之際很遺憾

左起白委劉書彬、“立法院長”韓國瑜、白委麥玉珍。（照片：劉書彬研究室提供） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%高關稅，中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團邀“行政院長”卓榮泰專案報告、備詢，但民進黨籍“立委”卻持續佔領主席台，不讓朝野開會、“國會”再度空轉。中國國民黨“立法院長”韓國瑜上午表示，在台灣內憂外患之際，人民都要知道政府如何因應，對此感到遺憾。



綠營杯葛議事，部分藍白委上午藉此空檔赴院長休息室找國民黨籍“立法院長”韓國瑜溝通，一旁的小電視隨時可看民進黨團何時才善罷甘休。



民眾黨“立委”劉書彬轉述韓國瑜說法表示，一、韓國瑜對於3月25日院會晚間開會的會議合法性，因當天院會從早上開始後，後有休息，傍晚有兩黨團提案要求開會，因此該開會根據“立法院”議事規則22條規定，加上“立院”秘書長周萬來確認，因此絕對合法。二、韓國瑜表示，“立法院”有“國會”倫理，主席沒法開會，各政黨要反省，在台灣內憂外患，大罷免時，人民要知道政府如何因應，感到遺憾。



民進黨團第5度占領院會，不讓卓榮泰上台，綠委採輪班制，輪流佔領主席台，並把後門鎖住，不讓韓國瑜進入主持院會開會。



韓國瑜只能待在議場的院長休息室，透過小電視看綠委到底要佔領多久，並等候下午2點半的藍綠白三黨團協商會議。