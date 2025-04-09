中評關注：在野積極抗關稅危機罷免失正當性

中台灣區域治理平台8縣市首長針對美國對等關稅政策召開應變會議。（雲林縣府提供） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）美國將對台課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，中國國民黨籍縣市長，第一時間聯合提出對策，包括台中市長盧秀燕主導中台灣區域治理平台8縣市首長提出聯合聲明，北北基桃首長也開會因應，與民進黨政府的處置效率形成強烈對比。綠營在關稅危機當前，仍推進藍委大罷免行動，其正當性或受到民眾質疑，後續發展值得觀察。



美國對等關稅政策，對台灣工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大。由於台灣32%關稅高於日韓等主要競爭者，台廠面臨承受競爭力降低、產品成本大幅上升等2挑戰，加上高關稅可能降低需求和出口動能，預估對台灣GDP影響約15%。



台灣產業面對美國的高關稅危機，人心惶惶，但民進黨政府第一時間並未提出足以讓業界放心的因應之道，讓產業界及民眾充滿質疑。



另一方面，民進黨推動藍委大罷免行動的總領銜人、聯電創辦人曹興誠，甚至脫口稱，當前重中之重就是推動大罷免；民進黨“立法院”黨團總召柯建銘更說，特朗普對全球的對等關稅政策，是在“搞全球的大罷免”，相關言論讓眾人瞠目結舌。



相比民進黨當局的處置遲鈍，藍白陣營的應對作為更為即時且具體，包括台中市長盧秀燕7日即主導中台灣區域治理平台8縣市首長召開應變會議，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、苗栗縣、新竹縣市提出7點聯合聲明，向“賴政府”提出建言。台北市、新北市、基隆市、桃園市首長也將開會討論研擬對策。



面對關稅危機，在野陣營發揮地方首長應盡的責任與態度，與各縣市境內產業對接並提供協助，跟綠營將心力放在大罷免等政治攻防形成強烈對比。根據《2024年中小企業白皮書》統計，台灣中小企業家數突破167.4萬家，占全體企業達98%以上，就業人數逾916萬7千人，占全台就業人數近八成，中小企業成為美國高關稅海嘯第一排，對於民進黨的應變不力、處置遲鈍，或難以接受，大罷免行動連署是否受挫，值得觀察。