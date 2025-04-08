藍抗議林右昌桃園談罷免　藍綠推擠爆衝突

民進黨秘書長林右昌離去時表示民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪會出面說明今日會議內容。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月8日電（記者 盧誠輝）民進黨秘書長林右昌今日低調前往民進黨桃園市議會黨團開會，外傳是關心大罷免進度，中國國民黨籍桃園市議員詹江村聞風而至，在林右昌離開時不斷在旁質問“桃園產業已經快要活不下去，你們民進黨中央還來桃園關心大罷免進度？”遭在旁“護駕”的民進黨桃園市議員推擠，藍綠爆發肢體衝突。



民進黨桃園市議會黨團總召李宗豪在林右昌離去後受訪指出，林右昌只是來了解產業現況和中央對接措施，隻字未提大罷免。李宗豪強調，林右昌因擔心會議失焦，不希望節外生枝才未久留，並反批詹江村反映激烈，還影射林右昌是來談大罷免，但今天根本就沒有談到大罷免。



桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第一次會議，國民黨籍桃園市長張善政率領桃園市政府各局處一級首長列席進行施政報告，但在民進黨桃園市議會黨團還在質詢時，民進黨秘書長林右昌在上午約10時40分就悄悄進入民進黨桃園市議會黨團召開閉門會議。詹江村質疑面對美國關稅風暴，林右昌卻還來桃園市議會關心大罷免進度。



林右昌和民進黨桃園市議會黨團閉門密商約40分鐘後，在上午約11時17分離開。



林右昌離開時，守在門外的詹江村不斷大聲質問“桃園產業已經快要活不下去，你們民進黨中央還來桃園關心大罷免進度？”



民進黨籍桃園市議員許家睿見狀便不斷推擠詹江村，不讓詹靠近林右昌，民進黨籍桃園市議員余信憲也站在林右昌身前高舉雙手阻擋媒體拍攝，民進黨桃園市議會黨團助理甚至還直接伸手擋媒體鏡頭。



詹江村事後受訪痛批，“國難”當頭，林右昌卻還來桃園關心大罷免進度，過程又不接受媒體採訪。桃園產業對美貿易的顯示卡和伺服器高達7成，現在桃園產業已經快要活不下去，但民進黨中央還來桃園關心大罷免進度，桃園的勞工都快要失業了，民進黨還在搞內鬥。