張善政赴議會施政報告　提對美關稅4解方

桃園市長張善政今日赴桃園市議會進行施政報告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月8日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第一次會議，中國國民黨籍桃園市長張善政進行施政報告，面對美國總統特朗普宣布將對台灣課徵32%對等關稅，曾擔任過“行政院長”的張善政也提出包括“緊急紓困”、“數位轉型”、“產業鏈重組”與“搶佔全球技術前沿”等4解方，盼攜手中央因應美國對等關稅挑戰。



張善政今日出席桃園市議會第3屆第5次定期會第1次會議進行施政報告，桃園市政府各一級局處首長均列席備詢。



張善政表示，為因應美國將對台灣課徵高達32%對等關稅，桃園市政府已於第一時間成立應變小組，持續密切與產業界合作、擬定對策。張善政呼籲中央應儘快啟動包括“緊急紓困”、“數位轉型”、“產業鏈重組”與“搶佔全球技術前沿”等4大重點工作。未來桃園市政府也將持續協助企業轉型升級、拓展海外市場，穩固桃園經濟與勞工就業權益。



張善政指出，桃園市政府為穩健推動各項市政規劃及建設，致力為市民打造安全、安心的宜居環境，並積極推動“桃竹苗大矽谷”計劃及“龍潭科學園區”擴建案，盼透過打造高科技產業聚落，帶動地方經濟發展。



他提到，桃竹苗大矽谷計劃是重要政策，今年初市府已與“國家發展委員會”建立治理平台，未來將透過此平台加速推動。此外，龍潭科學園區的擴建，將為桃園高科技產業再添動能，預計每年可創造超過新台幣600億元的產值，市府將持續與中央密切配合，力拚今年第三季獲“行政院”核定。



針對美國開徵對等關稅議題，張善政認為，美國高額關稅對伺服器、PCB、記憶體模組及汽車零組件等桃園支柱產業來說是嚴峻挑戰，市府已成立應變小組，自己也親自召集相關局處與業者密集互動，掌握產業受衝擊狀況，共商對策；同時也會與中央合作，集思廣益，搭配政策，以扶助在地產業、確保勞工權益。



張善政強調，市府會持續協助企業拓展海外商機，進行市場多元佈局，並以智慧產業學院加速產業邁向智慧製造與數位轉型，提高效率、降低成本，塑造無可取代的價值，支撐桃園的經濟與就業。