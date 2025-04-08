基隆市長謝國樑籲攜手助企業渡過難關

基隆市長謝國樑邀集本地企業進行座談。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆4月8日電／因應美國將向台灣重課32%關稅，嚴重衝擊台灣產業。中國國民黨籍基隆市長謝國樑8日邀集在地企業進行座談，強調，地方政府能做到的部分，一定會給予協助，並將透過基北北桃聯合平台共同討論，同時也會透過國民黨籍“立委”林沛祥等管道反映給“中央”，呼籲“中央”地方攜手合作協助企業度過難關。



謝國樑首先指出，這幾天基北北桃四市市長都密切聯繫，希望給予廠商輔導跟協助，預計明天將會進行會商討論，屆時會有一致的聲明跟做法；他表示每個廠商對於美國的依賴程度不一，倘若對美國市場依賴度比較高的，這次可能就是重災區的範圍，因此市府先跟大家座談了解，傾聽企業界的看法，若是地方政府能夠做到的部分，例如稅賦方面給大家一些協助，萬一勞工朋友可能會有無薪假或短暫失業的問題，也希望能夠預先因應，用政府的力量來給予協助。



在與廠商進行座談之後，謝國樑首先呼籲地方跟“中央”此刻應該通力合作，給予企業更實質的協助，在台灣的企業碰到困難的時候，一起幫助企業共渡難關，並強調市府與企業的對談是滾動式的，會繼續觀察後續的情況，釐清關稅是一個既成事實或是談判的變動情況。



謝國樑呼籲“中央政府”，應把能夠調動的資源跟預算，協助企業進行紓困，假如情況持續對企業的產能或就業造成實際影響的話，可透過這次總預算中撙節的額度，給予企業實質的幫助，這是基隆的企業共同的心聲。



謝國樑強調，市府會收集基隆的企業曝險情況以及對政府的期待，提出具體的建議給“中央政府”考慮如何協助跟紓困，假如是地方財政可以做到部分，市府也責無旁貸。市府除持續了解企業的變化，也期盼“中央政府”提出具體的協助計劃，包括預算的撥補等，市府後續會再反應給“經濟部”，並透過國民黨“立委”林沛祥反應給“中央”，他也會反映給明天的基北北桃聯合平台，大家一起來努力。

