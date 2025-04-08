被市長耽誤的院長　張善政與綠議員過招關稅　　

民進黨籍桃園市議員余信憲今日在議會質詢桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月8日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會第一次會議，民進黨籍桃園市議員輪番上台質詢，議題全聚焦在美國將對台課徵32％關稅等議題。民進黨籍桃園市議員余信憲狂酸中國國民黨籍桃園市長張善政4日在臉書的發文看不懂，張善政打臉說“看不懂就不是產業的人”，場面相當尷尬。



張善政今率桃園市政府各一級局處首長列席備詢。針對美國關稅戰，張善政4日在臉書建議中央可以規劃去年超徵的5283億元稅收用在4大面向，包含緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組、搶占全球技術前沿。發文至今已獲近3萬人按讚，還有網友稱讚曾擔任過“行政院長”的張善政是“被市長耽誤的院長”。



民進黨籍桃園市議員余信憲今日質詢時針對美國關稅議題和張善政一來一往的問答。余信憲表示，張善政日前在臉書發了一篇落落長的文章，他唯一看得懂的只有第一項補助企業，但第二項和第三項其實“行政院”各部會都有在做了，請問張市長接下來是否有更具體的作法？



張善政回說，他在臉書上寫的4點就是重點。沒想到余信憲竟回嗆，但一般人士可能不了解，產業界人士也看不懂。張善政聽完也立刻回應說“怎麼會看不懂？重組產業鏈怎麼會看不懂？看不懂就不是產業的人了。”讓坐在一旁的國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓也忍不住笑了出來。



余信憲頓時語塞尷尬笑，最後說“市長被質詢是很正常的事，要平常心面對”。張善政則再次強調，他是從產業界的角度來講。余信憲隨後又提高音量指出，很多人跟他投訴說該怎麼辦？所以他才會反映這個問題，現在給市長機會好好表述，市長卻嗆產業界看不懂是你們的問題？



張善政強調，他沒有說看不懂是你們的問題。余信憲又說“到底是你的問題？還是他的問題？他代表的民意有很多人都想了解該怎麼度過這個難關？市長卻用這種態度來回答？”張善政則回說“我寫的東西，產業界應該看得懂。”余信憲又強調，市長應該把所有心思花在如何解決這個問題上，更詳細的說明出來。張善政也再次解釋“那篇臉書就是代表我們的心思。”雙方一來一往，讓許多人都忍不住笑了出來。