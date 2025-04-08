台再出招　14萬陸配限期補繳喪失原籍證明

“移民署”寄發通知書給14萬餘名陸配，要求在3個月內補繳“經海基會驗證之喪失原籍公證書”。（中評社 資料照) 中評社台北4月8日電／近日連續有3名陸配因涉武統言論，遭驅逐出境，台官方將祭出更嚴厲措施。根據《中時新聞網》報導，海基會及“移民署”近日大舉寄發通知書給所有在台14萬餘名陸配，要求在3個月內補繳“經海基會驗證之喪失原籍公證書”，逾期將撤銷在台定居證及戶籍登記的處分。由於高達數萬名陸配是早在《兩岸人民關係條例》2004年修正前來台，在大陸早已無親人，陸方未必能發給證明，恐嚴重影響人權。



根據報導，近日在台陸配身分恐陷不確定風險引起恐慌風暴！許多來台定居多年的陸籍配偶，接連收到“內政部“移民署”寄發的通知書，要求於三個月內補繳“經海基會驗證之喪失原籍公證書”等相關文件，否則將面臨撤銷在台定居證及戶籍登記的處分，引發廣大陸配社群的恐慌與無助。



依照《中時新聞網》收到的信件，“移民署”表示依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1及第17條等相關法規，大陸地區人民在台申請定居者，應提出喪失原籍的正式證明。過去可先具結後核發定居證，但未能於三個月內補件者，將“依法”撤銷其定居資格及戶籍登記。



令人質疑的是，不少陸配在20至30年前申請身份證的時候，就已經附過喪失原籍證明，現在已擁有“中華民國國籍”，並非依親居留或長期居留，但卻還是遭到要求提出證明。



此外，還有不少在2004年修法前，台商與陸配在大陸所生子女，事後回到台灣入“中華民國籍”的民眾，也都紛紛收到此通知信函，作法已矯枉過正。



“移民署”表示，兩岸關係是以單一戶籍為有序交流的依據，兩岸人民關係條例第9－1條規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，避免雙重身分造成權利義務重疊或衝突，也維護兩岸人員往來秩序。但該條例2004年3月1日修正施行前，已在大陸地區設籍或領用大陸地區護照的定居對象，給予6個月繳附喪失原籍證明的寬限期。

