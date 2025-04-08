朝野協商登場　柯建銘稱特朗普當然會挺台灣

藍白黨團希望盡速開會，民進黨團總召柯建銘則慢慢來，先去上廁所。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%關稅，“行政院長”卓榮泰表達願意赴“立法院”專案報告，中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團三長8日均表達有共識就希望盡速開會，希望民進黨團總召柯建銘也盡快切入正題、別講古。柯建銘則慢慢來，先去上廁所、再接電話，並回應記者說特朗普當然會挺台灣、台灣是最堅實後盾。



“立法院”8日下午進行黨團協商，由國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，出席者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜；民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。國民黨籍“立法院副院長”江啓臣、“立法院”秘書長周萬來也到場。



傅崐萁受訪表示，卓榮泰已說願意希望盡快來“立院”報告，解決台灣迫切的危機，人民心裡正在淌血，政治人物要把人民放心中，盡快解決民困，讓人民、產業得到需要的資源與及時雨，只要是所有產業、勞工、行政團隊所需要預算，國民黨團必定全力支持，但仍要看好每分錢的使用，是正向且肯定的。



羅智強說，很多事都還要協調，希望柯建銘別再講歷史、講古，趕快切到正題，預算還需經“政院”精算，現在面臨全民危難、經濟海嘯，不分黨派都支持合理預算，前提是卓榮泰要盡速把方案拿出來跟“立院”報告，卓榮泰也願意，因此今天協商很重要，早上本就是好契機，但也不知面臨台灣這樣的局面，民進黨團仍選擇癱瘓國會議事，滿遺憾，期盼心中有人民。



柯建銘拄著拐杖緩緩走來黨團協商會議室，但先進廁所，再接電話，被記者堵訪時說，他當然還是繼續大罷免。記者問美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）稱台灣已與美國溝通上，傳出5日已連繫，有助於特朗普支持台灣？柯建銘說“當然，台灣是特朗普最堅強、最先的後盾，特朗普當然挺台灣”，記者追問“有望降低對台的對等關稅？”柯建銘則笑笑沒回應。而吳思瑤受訪則繼續痛批國民黨搞作弊的死亡罷免連署。