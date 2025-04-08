高雄藍議員籲開放兩岸觀光　支撐各行各業

國民黨籍高雄市議員黃紹庭8日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月8日電（記者 蔣繼平）高雄市“觀光局”稱去年高雄觀光客達6923萬人次，今天在議會被藍營批取巧。中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭接受中評社訪問時表示，美國總統特朗普對台灣揮關稅大刀，全台產業首當其衝，這時候兩岸觀光更應該打開，用觀光收入來支撐台灣各行各業。



黃紹庭認為，現在台灣許多產業面臨嚴峻挑戰，全球引爆關稅大戰，這對產業是很大的衝擊，觀光產業與關稅無關，應該復甦兩岸觀光，為台灣經濟注入強心針。



藍議員8日在高雄市議會質疑高雄市政府自稱觀光人次、觀光產值連續2年居全台之冠，實際卻是重復計算的人次，根據“財政部”統計資料顯示，高雄觀光產值僅列六都第四。藍議員白喬茵質詢時批評這種取巧引用數字的方式，高市府只敢用重復計算的人次活在美好的想像裡，恐怕無法為高雄制定更準確的觀光策略。



台灣2024年入境共785.7萬人次，未達千萬人次目標。白喬茵要求高雄市“觀光局”應準確掌握來高雄的旅客，實際人數、年齡層、停留天數、居住地，才能做出精準的觀光政策分析，依不同受眾發展包含銀髮觀光、運動觀光等主題面向，而不是守舊在自己美好的泡泡中。