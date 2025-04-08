攜手應對關稅危機　盧秀燕侯友宜喊地方串連

新北市長侯友宜拜會台中市長盧秀燕，互贈紀念品。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍新北市長侯友宜今天下午到台中市府拜會同黨籍市長盧秀燕，除就市政議題交流，也針對美國對等關稅交換意見，兩人喊出地方政府大串聯，也呼籲“立法院”盡快開會，不分朝野共同讓新台幣880億元特別預算通過，才是人民之福。



侯友宜8日下午率隊到台中市政府交流，該會晤先前定調為市政交流，針對市立美術館籌備、運動中心發展、幼托建設等市政議題交換經驗，但由於美國宣布對等關稅政策，對台課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，台股崩跌不止，兩人也特別對美國關稅衝擊發表看法。



侯友宜表示，新北與台中分別是台灣人口前兩大城市，一個在北部，一個在中部，人口結構以及地方文化、產業別都相近，這次碰到美國關稅問題，他期待與盧秀燕市府團隊共同會商、管理，並尋求適當的解決方案。當美國對等關稅政策公布的瞬間，台中、新北兩大都的產業都面臨重大挑戰，需要兩市攜手解決。



侯友宜說，新北市作為產業重鎮，全市登記的盈利事業廠商有26萬餘家，工廠有2萬家，所佔的比例非常高，無論是電子零組件、金屬、機械、資通訊、橡膠等影響很大。大概估計，新北市的產值佔全台的17%，2024年出口到美國的貿易總額是200億美元，這波關稅的沖擊，新北大概會損失55.25億美元，銷售額的總衝擊量大概是新台幣4100億元。



侯友宜指出，新北市提出4大因應方案，同時提供賦稅延遲等措施，協助產業度過難關，他也贊成盧秀燕的主張，要求不分朝野，都要支持並盡快通過“行政院”新台幣880億元預算，投入降低產業界的衝擊。



盧秀燕表示，因應這波高關稅危機，各地方政府很早就針對各自的產業特性，展開盤點及擬定對策，但她認為，團結力量大，因此昨天她有邀集中台灣區域治理平台8個縣市首長會商因應，侯友宜市長也有北北基桃首長會議即將召開，未來不排除可以再擴大，全台地方政府大串聯。



盧秀燕強調，雖然各縣市的產業樣態與結構不一樣，但大家都會受到程度不一的衝擊，這種情況之下，若能夠整合地方政府資源，大家根據自己城市的產業特性，互相幫忙、互相彌補，甚至是聯合發聲，或許會對產業紓困產生更正面的效果。