朝野協商敲定　卓榮泰11日專案報告關稅案

柯建銘同意卓榮泰進行專案報告。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰將向“立法院”就美國對等關稅進行專案報告，民進黨團卻持續佔領主席台、議事空轉。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日下午邀集朝野黨團協商，民進黨團總召柯建銘終於同意讓卓榮泰11日來“立院”專案報告，並說大請客、大放送，釋出4名綠委名額時間給藍白去質詢，藍白三長見狀笑了一下並拍手稱謝。



柯建銘說，他100%贊成卓榮泰11日來“立院”報告，反正藍白也多數，但他要求他要第一位、民進黨衹有他一人要質詢，且不用講10分鐘、講3分鐘就好，不浪費時間，剩下4名綠委名額放棄，他邏輯就是民進黨的邏輯，這4名綠委名額送給藍白，大罷免、大成功，他今天大請客、大放送。



“立法院”8日下午2點半進行黨團協商，由國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，出席者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜；民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿。



協商過程，柯建銘雖多次嗆聲藍白，最後表示“我百分之百同意卓榮泰來專案報告，救台灣最重要，大罷免、大成功，我也大請客、大放送，多讓出4名綠委的質詢時間給藍白！但趕快讓我講我要講的！”



此時，韓國瑜、藍白三長一開始聽聞都有點愣住，沒料到柯建銘居然同意了，韓國瑜再三向柯建銘確認，那就安排“立院”11日上午進行警察人事條例覆議案，下午是卓榮泰率“部會”首長針對美國關稅相關因應作為進行專案報告。



韓國瑜說，原本是安排國民黨團5名質詢、民進黨團5名、民眾黨團1名，每人10分鐘，但柯建銘大放送的情況下，那可以私下協調，委員的名單則請在10日中午前提出。王鴻薇則提出那國民黨增加為7人質詢、民眾黨增為4人質詢。

