高雄大武壠歌舞文化節　禁向祭典12日登場

大武壠歌舞文化節日光草地音樂會邀請各族群歌手共襄盛舉，圖為“布農女孩”演出。（高市文化局提供） 中評社高雄4月8日電／高雄一年一度的大武壠歌舞文化節將於4月12、13日在杉林區日光小林社區舉行，首次選在“禁向日”(禁止族人不可從事的行為，稱之為“禁向”)農曆3月15日登場，此屆主題為“握土”，象徵小林部落重建新家園，延續大武壠文化的堅韌精神。



高雄市文化局7日表示，今年大武壠歌舞文化節主題為“Tamakading ki Unai 握土”，活動將完整呈現大武壠族獨特的禁向儀式，連續2天舉行環境劇場、日光草地音樂會、假日市集與手作文化體驗等系列展演與活動。



大武壠族透過“開向”、“禁向”來規範族人日常生活，例如農曆3月15日禁向日，禁止族人涉獵、歌舞及婚嫁。根據大武壠族傳統，每年4月26日後，若乾旱無雨，族人便會舉行“祈雨”儀式，祈求農田豐收。儀式中，族人拿著葫蘆容器前往溪邊取水，邊走邊潑水並傳唱古謠，直到將水潑灑於家中和公廨屋頂，並彼此祝福。



高市文化局長王文翠表示，文化局多年來持續協助小林大武壠族進行文化復振與培訓，大滿舞團即為大武壠族文化重要代表之一，今年大武壠歌舞文化節將於4月12、13日在杉林區日光小林社區登場，透過劇場“握土”詮釋在自然災難後，失去故土的族人如何在他鄉重建家園，並在新家鄉繼續傳承與復興文化。



文化局表示，環境劇場將於12日晚上7點演出，劇中將由大滿舞團、大鼓陣和小林國小學生重現大武壠族傳統祭儀“禁向”和“祈雨”祭儀。



活動2天還將舉辦日光草地音樂會，邀請各族群歌手和鄰近學校共襄盛舉，陣容包括多次入圍金曲獎原住民歌手戴曉君、首次參加的泰雅族藝術家歌手蘇婭，及當地知名團體祖韻文化樂舞團，小林、杉林國小和巴楠花實驗中小學學童合唱。



日光魚笱市集共有50個攤位，提供小林特色美食姜黃臭豆腐、姜黃等在地農特產品、文創手工藝品及伴手禮，現場還可體驗大武壠族手作花環。