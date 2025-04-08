韓國瑜：民眾對美關稅很焦慮　朝野別吵了

韓國瑜主持朝野協商。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%關稅，台灣相關產業恐慌，台股崩跌不止，“行政院長”卓榮泰訂11日赴“立法院”專案報告、備詢。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日下午主持黨團協商表示，台灣老百姓很焦慮，迫切需要知道政府針對美國高關稅的因應作為，呼籲各黨團都要有共識、別不停吵鬧。



“立法院”8日下午進行黨團協商，由國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，出席者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜；民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿。



韓國瑜徵詢朝野意見表示，11日排專案報告如何？上午進行警察人事條例覆議案，下午是卓榮泰率“部會”首長針對美國關稅相關因應作為進行專案報告。



藍白黨團三長均同意，最終柯建銘也表態同意並簽字。但在簽字前，藍綠白仍是砲聲隆隆，因柯建銘的冗長發言，使得羅智強、張啟楷怒嗆柯建銘浪費大家時間，對等關稅這麼嚴重的事，柯建銘今天還要癱瘓卓榮泰來報告備詢。柯建銘回嗆，他1993年就進入“立院”，與韓國瑜、民進黨前主席施明德、黃信介都共識過，藍白別說瞎話，幫助大陸滅台，藍白根本搞不懂對等關稅，誰跟藍白有共識？別吵，不如快樂連署二階大罷免。



韓國瑜看不下去，打斷柯建銘並表示，柯建銘既然同意卓榮泰11日來“立院”專案報告，那就快進入正題，他現在希望大家別吵、別發言了，聽他講一下，否則還沒簽名、散會，就又破局了，現在台灣老百姓很焦慮，迫切需要瞭解政府對美國高關稅的相關因應措施，所以要趕快推進排專案報告，卓榮泰非常有誠意，大家若不停吵鬧、沒共識，百姓真的會很焦慮。