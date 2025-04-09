罷免之火還在燒　黃紹庭：藍先別炒主席改選

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月9日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普宣布對台灣課徵32%關稅衝擊全台產業。中國國民黨籍新北市長侯友宜今天與同黨籍台中市長盧秀燕會面討論因應對策，被連想與黨主席選舉有關。國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭接受中評社訪問認為，此時暫勿討論有關黨的發展，主席改選等議題，好好因應7、8月大罷免，若有競爭人選出來可能更亂，不利團結對抗綠營。



藍綠互相大罷免，截至目前為止，共有34位藍委、1位無黨籍“立委”（泛藍）、12綠委罷免提議成立。



黃紹庭表示，如果是關注國民黨內部未來發展，國民黨應該先面對大罷免，因為大罷免快的話可能7、8月就會進行第三階段的投票，而且他自己也耳聞黨主席改選可能會再往後延，但僅止於耳聞，目前中常會還沒有正式討論。他呼籲是先不要去討論黨主席改選的事，先不如把大罷免的事好好因應。



黃紹庭表示，這次感覺的到民進黨面對大罷免是全力推動，罷免是“憲法”賦予的權利，既然都發生了，國民黨中央、“立院”黨團、以及各縣市首長，應該好好的去面對它，然後要捨去在一階連署時比較低調的作法，既然都喊要“以罷制罷”，就要強化自己罷免對方的戰力，否則的話，這個戰爭已經開打，不要再沒有任何動作。



黃紹庭表示，大罷免可能會影響未來“立法院”的生態，“立院”生態一旦改變了，對國民黨2026地方選舉、2028大選來說都不是一個好現象，與其去討論目前黨內重要人士有何布局，大家好好把罷免這件事，好好來因應。



針對藍營近期也有讓有意角逐者浮出檯面、積極去投入各地支援連署活動的聲音，黃紹庭表示，這是兩回事，不管要參選黨主席的人選有沒有出來，國民黨對罷免的因應與行動都是需要的，反而如果黨主席的競爭浮出檯面，可能會分散焦點，若主席選舉變成競爭階段，參選黨主席人選出線，是否還有辦法好好來做罷免的整合？

