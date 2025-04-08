柯建銘：吳釗燮人已在美國等候見特朗普團隊

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國將對台灣課徵32%關稅，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁8日在黨團協商會議表示，台灣是淺碟市場，不在相關國際組織，對大陸的貿易依存度又降低，如今又遭逢美國高關稅，是空前的危機與劇變。民進黨團總召柯建銘則說，“國安會秘書長”吳釗燮人已在美國等候見特朗普團隊，他贊成賴清德提出先從美、台零關稅開始談起。



柯建銘透露，“國安會秘書長”吳釗燮在美等候見特朗普團隊，這才是對台有利的作為，請藍白要理性，要知道特朗普是天選之人、子彈打不死的狠角色，特朗普自認來拯救世界。



“立法院”8日下午進行黨團協商，由國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，出席者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜；民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。



傅崐萁表示，國民黨願意積極支持政府，針對台灣各產業勞工振興、紓困，趕快有緊急對策，國民黨願意朝野有共識推動預算執行。美國是台灣第二大貿易國，台灣去年對美貿易是1114億元美金的驚人金額，若加上32%高關稅堆疊，一年將增加1.17兆元新台幣關稅，非常麻煩，現在有許多正在準備出口的產業，都接到美國訂單廠商電話告知，60天內別再有任何準備出貨了，那正在航行赴美的船運要掉頭嗎？



傅崐萁說，美國進口商是無法墊為繳付32%關稅，台灣面臨空前的劇變，世界各國群起效尤、築起關稅壁壘，但台灣沒加入RCEP區域全面經濟夥伴協定、CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定等國際組織，對大陸貿易依存度又降低，台灣是淺碟市場。雖說台灣人民很勤奮，但這關稅差幾個百分點就是差很多錢，誠摯希望朝野同心，放下所有成見與意識形態。



黃國昌說，32%高關稅對全台灣人民、家庭、產業都有深刻影響，台股的所有投資大眾遭逢沉重打擊，“行政院長”卓榮泰7日邀朝野黨團會談，卓也直率地承認報告有點簡略，因此希望把所有衝擊影響評估，在“立院”報告給社會大眾知道，就尊重11日卓榮泰專案報告的議程。