詹江村：特朗普關稅終將自傷　中國必獲利

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月9日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普“對等關稅”措施，導致台股狂瀉。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，美國並未具備製造業該有的人力與原物料，因此美國最後還是需要進口中國的民生與家電用品，特朗普關稅終將讓美國自傷，最後獲利的還是中國。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，全球製造業之所以多在開發中國家或未開發國家，多是因為當地有相關原物料資源或低成本且勞力密集的人力資源，這些原物料與人力資源美國目前都沒有，特朗普卻要把製造業全都回歸美國。



他強調，貿易全球化現在已完全被特朗普打破，過去不論是東協、歐盟、金磚國家等，都是透過零關稅或減免關稅來促進彼此之間的經貿繁榮，特朗普現在卻反其道而行，要對全球課徵關稅，未來世界各國都將成為美國的貿易對立國，這樣的結果最後獲利的勢必是中國。



詹江村分析，雖然美國對中國課徵的關稅看起來是要層層疊加，但現在中國真正能夠外銷到美國的產品也只剩下一些民生與家電用品，而這些都需要靠低成本的密集勞力才有辦法生產，這剛好也是美國目前最欠缺的地方，因此特朗普對全球發起的關稅戰終將導致美國人民、經濟、貿易與國力都會受到嚴重傷害。



詹江村提到，日前美國一位Youtuber拍了一部短片，試圖想在美國各大賣場找出美國製產品，但他找了好幾個大賣場放眼所及幾乎都是中國製產品。由此便可知道，未來不管美國要對中國課徵多重關稅，美國若沒有其他替代產品可以取代原本這些中國製產品，美國最後還是得向中國採購。