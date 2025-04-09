李眉蓁：關稅戰內憂外患　綠還搞大罷免？

國民黨籍高雄市議員李眉蓁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月9日電（記者 蔣繼平）受到美國總統特朗普推行對等關稅政策，台股7日大跌2065.87點，創下台股歷史最大盤中跌點與跌幅，8日再跌772.4點。近兩個交易日指數累計下挫2838.27點。中國國民黨籍高雄市議員李眉蓁接受中評社訪問表示，目前不僅市井小民資產受影響，產業更面臨關稅大戰的困境，台灣未來困難重重，民進黨政府卻執意搞大罷免，終將承受民意反撲。



李眉蓁，高雄人，正修科技大學化妝品與時尚彩妝所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。父親李榮宗曾任高雄市議員、高雄市果菜市場總經理。



李眉蓁8日受訪表示，台股7日下跌逾2千點根本是大逃殺，股票綠油油影響非常多的民眾，她走訪基層就聽到許多菜籃族欲哭無淚，因為資產一夕蒸發，大幅度的金錢落差，都與民眾切身相關，關稅戰開打不只市井小民受影響，很多產業更是迎來劇變、未來面臨困境，今年景氣可能也會受到影響。



李眉蓁表示，台灣應該是來一起來面對經濟問題，而不是繼續搞內鬥，政黨炮口應該一致對外，只要是有良心的政府都應該這樣做，但是“賴政府”卻持續搞大罷免，這樣是非常要不得，負責任的執政黨應該是要把台灣的經濟搞好，不管原因是如何，發生了就要想辦法去因應、去解決。



李眉蓁表示，其實台灣民眾是很善良、希望安居樂業，她在地方上接觸到的民眾，大部分的人都認為不應該再勞心勞力去浪費“國家”資源搞罷免，搞成一直都在選舉，大多數的民意聽起來是這樣，但不知道民進黨為何要動員少數人去影響台灣，這是非常不公平的事。

