中評關注：賴清德何時才會控制住柯建銘？

賴清德能管住失控的柯建銘嗎？（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”總召柯建銘最近的表現，與過去老謀深算的“柯總召”相差太大，健康情形遭到揣測。但不管柯建銘是真的生病？還是裝病？他的所有表現都算在賴清德頭上，都屬執政團隊的一環。放任柯近乎失控的表現，只會讓外界對執政黨越來越不滿，甚至連綠營支持者都質疑“難道黨內只剩下老柯了嗎？”賴如果還不出手制止，執政黨負面形象只會更加深。



柯建銘今年73歲，從政30年以上，從2000年以來幾乎都是擔任“立院”黨團總召工作，對議事運作、黨內事務都是精準出招，不像最近常有脫序演出，讓人感覺是來鬧場。



柯建銘在民進黨只有27席時，與當時“立法院長”王金平的協商談判，常以小博大，精明謀略，至少民進黨只有27席時，還能影響“立法院”運作，影響當時國民黨，在許多議題上獲得民眾支持。



但現在民進黨有51席，比起國民黨52席只少了1席，在野黨能夠合力通過多項法案，是因為國民黨尋求8席的台灣民眾黨合作。但民進黨尋求的模式並非合作，而是激烈對抗，照道理來說，柯建銘擔任過陳水扁執政民進黨最少27席時候的總召，應該是最了解怎麼在“國會”上合縱連橫，但柯最近的表現卻荒腔走板，不管提到什麼都緊扣“大罷免”，終生職志難道只剩下大罷免？



連特朗普對各國課徵高關稅，都能說是特朗普在操作“全球大罷免”。難道是其他國家都不適任，所以特朗普以高關稅懲罰各國，要罷免各個國家領導人嗎？關聯性到底是什麼，令人聯想不到。

