高雄初選派系火拚　林岱樺首場宣講來了

綠委林岱樺12日將在高雄五甲龍成宮舉辦宣講。（圖：林岱樺臉書） 中評社高雄4月9日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆表態爭取，“正國會”的林岱樺遲遲未辦大罷免宣講，也未受邀參加新系邱議瑩、許智傑、賴瑞隆所辦的場次，被外界討論是否遭邊緣化。林岱樺8日晚間則在臉書宣布12日將在鳳山五甲龍成宮自辦首場的宣講活動，並由“正國會”及湧言會的高雄市議員共11人到場相挺，海報上的3綠委也非初選的競爭者。



值得注意的是，該場活動邀請綠委李昆澤、邱志偉、蔡易餘到場，李昆澤、邱志偉雖是高雄新系綠委，但並沒有表態爭取初選，蔡易餘則是嘉義縣的英系綠委。另外，海報上也邀請到所屬湧言會與“正國會”的民進黨高雄市議員共11人到場參加，並由湧言會的高雄市議員林智鴻擔任主持人。有非新系與新系對抗的意味。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨的高雄市區域“立委”林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取黨內高雄市長初選。由於今年藍綠互相大罷免，3月起民進黨也陸續舉辦大小型的宣講，而高雄綠委自辦的宣講場合也變成爭取初選的舞台，拚聲量也搶曝光。



邱議瑩親新系，許智傑、賴瑞隆都是新系，自從3月中旬起陸續舉辦罷免宣講，3名新系綠委也都互相站台、支援，創造不少話題。唯獨“正國會”的林岱樺遲遲沒有舉辦宣講活動，除了因為林岱樺2月涉嫌助理費案獲新台幣100萬交保後轉為低調，也引發外界討論是否遭邊緣化。



林岱樺8日晚間在臉書PO出4月12日下午4時將在鳳山五甲龍成宮舉辦“守護高雄”的宣講活動，並在臉書發文將針對不公不義的修法與賣台行徑，一次講清楚、說明白，讓鄉親了解台灣的未來為何深受其害；更讓賣台的“立委”與政黨知道，台灣人有撥亂反正的骨氣，就從罷免開始。