陳秉逵：美關稅高牆讓中國有施展拳腳機會

政大外交系教授陳秉逵接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月9日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普的對等關稅政策，引來全球震盪，對中美競爭會產生何種影響？台灣政治大學外交系教授陳秉逵接受中評社訪問指出，特訪普此次“無差別攻擊”的關稅策略，有可能引發美國盟友不滿，當他們發現美國不再是一個好的霸權，不再無條件配合美國後，就有可能出現機會，讓中國展現更多在國際上的拳腳空間。



陳秉逵是美國馬里蘭大學政府與政治系博士，現為政治大學外交系教授兼戰略與國際事務碩士在職專班執行長、台灣印度研究協會理事，專長為國際關係理論、國際安全合作、衝突理論、全球治理。



針對特朗普啟動對等關稅政策是否會讓更多國家樂於與中國合作？陳秉逵表示，現在還很難判斷，但可以確定的是，跟美國貿易往來越深國家，受到衝擊就越大。不過反過來說，這些國家也越有籌碼能與美國談判。



陳秉逵指出，這次中美雙方互相加徵關稅的舉動並不令人意外，中方堅持反擊，表示中國有足夠的經濟體量支撐這場貿易戰“美國收我多少關稅，我就收你多少”，這種強硬表態，來自於一方面中國的內需市場夠大，另一方面也代表政府有錢、手段也多，可以確保經濟不致於垮台。



他強調，中國的經濟體制讓它可以動用政策工具維穩，包括補貼企業、擴大內需或推動對外貿易轉向。



陳秉逵接著分析，中方目前的策略重點在於撐過這段時間，等到特朗普關稅政策真正影響到美國民眾的生活時，可能就會牽動美國國內政治變化，進而出現政策轉機，所以也可說是在賭，賭特朗普這樣的政策會造成美國內部壓力，進而逼特朗普進行調整。