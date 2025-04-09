辦喪失原籍證明困難重重　陸配、子女都憂心

中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）台“內政部“移民署”近期寄送通知書，要求具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於3個月內繳交，受影響的除有陸配，還包括早年在大陸出生的孩子。中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明接受中評社訪問表示，2004年《兩岸人民關係條例》修法前沒有相關規定，現在問題是大陸還有沒有留存早年的資料？若屆時撤銷台灣定居、戶籍，這些陸配或親屬要以什麼樣的身份出入境？



同樣是陸配的中國國民黨中常委何鷹鷺指出，今天有3個陸配反映，他們來台已經30年以上，也早已註銷大陸戶籍，經過這麼多年，資料文件怎麼還會在？“內政部”要給陸配穿小鞋，我們也沒辦法，有需要就回大陸補辦，只是限期3個月內要完成，陸配在台灣也有工作，要臨時請假也是很困難，況且過了幾十年了，大陸還能辦相關文件嗎？



“電話都被陸配姐妹打爆了，她自己就接了7、8通詢問電話。”台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯說，兩岸對單一戶籍的政策是一致的，還沒被發現沒有放棄大陸戶籍的陸配，她認為並不多，問題是當年在大陸出生、現在拿著台灣身分證已是20歲、30歲的孩子，可能是陸配所生，也可能是父母都是台商、台幹，無論當年有沒有在大陸申報戶口，現在要去哪開證明？有的陸配姐妹就反應，若拿不出喪失原籍證明，難道台灣政府要把自己的孩子往外推嗎？



對此，“移民署”指出，若實際上有無法克服的困難，無法取得喪失原籍證明文件，可向“移民署”反映，將會同陸委會、海基會尋求妥適解決方案。陸委會也發新聞稿表示，有實際困難之個案，政府將提供必要協助，“內政部“移民署”即日起設置服務專線及電子信箱，提供有需要的民眾即時反映窒礙難行之處，將針對每一個案反映的具體意見，逐案處理。