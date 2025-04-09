黃揚明喊話賴清德別躲　到“立院”報告

賴清德6日針對美對台課徵32%關稅發表談話。（照片：賴清德臉書） 中評社台北4月9日電／美國總統特朗普宣布對台灣課徵32%關稅，新加坡總理黃循財8日親自向國會報告相關因應。媒體人黃揚明8日在政論節目指出，相比之下，賴清德發影片唸稿，一副安定民心，那個叫東施效顰。黃揚明喊話，現在就是賴清德到“國會”“國情報告”的時候了，別再躲在卓榮泰後面，不面對就是麻木不仁、末梢神經麻痺。



根據《中時新聞網》報導，“看就知道他在唸稿了，也不知道他在唸什麼？”黃揚明8日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，那個一看就知道是在修補，為了彌補他躲在卓榮泰後面的，那個災難性的公關處理，所以他得要出來，講得一副好像安定民心？隔天股市大跌2000點，你覺得民心有被安定嗎？沒有嘛！



黃揚明說，因為你已經變成叫作是東施效顰，人家新加坡總理黃循財，那是很懇切地提醒大家：即便還沒有影響到我們新加坡，我都會先提醒大家要注意！剛剛（指8日下午）黃循財正在新加坡國會報告這件事情。我們的卓榮泰？我們的執政黨還繼續癱瘓“國會”？



黃揚明強調，“甚至我覺得，這個時候就是在野黨，邀請賴清德‘國情報告’的時候啦！”就是這個時候，“國情報告”的時候來了！賴清德不要想躲在後面，你民進黨再擋、民進黨拒絕，表示什麼？表示民進黨覺得這個國難沒有那麼嚴重？“這個時間點，就是要賴清德站上火線的時候！”



“憑什麼你可以一直躲？”黃揚明質疑，賴清德7日去那個鄭南榕的紀念會，還在講什麼？抗中、17條！他完全不提經濟的這個議題，這就叫作麻木不仁！末梢神經麻痺。他還是認為抗中才是他唯一的策略，只要抗中，美國就會跟他站在同一陣線？他還在走這個思維。



黃揚明說，只能說天佑台灣，我們有一群義和團附身的領導人！