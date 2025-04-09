竟要廠商自己避險！民眾黨團嗆柯建銘回家

針對民進黨團總召柯建銘不准官員進議場列席一事，民眾黨團主任陳智菡8日發文批評。(照：陳智菡臉書) 中評社台北4月9日電／美國總統特朗普掀關稅戰，“行政院長”卓榮泰7日邀“立院”跨黨團幹部共商國是，但民進黨團總召柯建銘驚句連發，竟嗆“廠商自己要避險”，爭議不斷。民眾黨團主任陳智菡8日在臉書發文批評，老柯不准官員進議場列席，還直接大筆一揮撤掉綠委的抗議提案，一人卡兩院綁架“國家”？她怒轟要當薪水小偷請回家。



民眾黨“立院”黨團辦公室主任陳智菡7日下午在結束朝野共商關稅國是議題後，也列出柯建銘此番演出的“8大看點”，包括柯建銘自稱有與USTR談判經驗，還說特朗普在搞“全球大罷免”；針對32%關稅，竟喊出“廠商自己要避險”。並狂酸“行政院毫無疑問依舊是柯總召主場”!



陳智菡8日連續發文提出質疑，“老柯超狂，一人卡住兩個院，綁架整個‘國家’！”台股連兩天遭特朗普關稅重擊，3000點蒸發，全台老闆、勞工與股民，都在等著看“行政院”端出談判策略，搶救台灣產業和經濟。但賴清德卻大玩兩手策略，一邊高喊團結，一邊放任民進黨“立院”黨團鬧“國會”，讓柯建銘甩著他的魔法棒，冰封“立法院”？



陳智菡批評，院會一事無成，柯建銘不准行政官員進入議場列席，再找幾個“立委”在議場中放大字報，要卓榮泰救股市、進“國會”報告；這個口是心非的民進黨、造謠成性的民進黨，是精神分裂了嗎？執政黨的“立委”難道沒有一點的是非與“愛國心”，願意站出來對你家總召講句實話，請他不要再亂！告訴他“要當薪水小偷，請你回家”。現在“立院”終於要進行黨團協商，討論“行政院”針對高關稅衝擊的專案報告、《警察人員人事條例》的覆議案是否要要請卓院長說明等議題。會議開得成嗎？還是“有老柯，就霸麥”？