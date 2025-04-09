美關稅衝擊日韓　黃正聰：來台旅客量恐衰退

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電／美國總統特朗普對有貿易逆差的國家、地區徵收高額關稅，台灣將被課32%的重稅，恐對台灣人出境、“國旅”造成影響。觀光學者黃正聰分析，來台主要的客源國如日韓、東南亞等都逃不掉關稅影響。若經濟下滑，旅客量長期恐呈現衰退，對產業是個警訊。



台股周一大跌2065點、跌幅9.7%，雙雙創下紀錄，昨日繼續下殺772點，讓投資人哀鴻遍野。旅遊業者直言，觀光旅遊屬於非必要民生消費，人民不能不吃不喝，但可以不出門旅遊，若經濟下滑，觀光一定受衝擊。



據統計，2024年旅客來台前10名市場，依序為日本、港澳、韓國、美國、菲律賓、新加坡、中國大陸、馬來西亞、泰國及越南，觀光署今年以1000萬旅客來台為目標。另今年1月份來台旅客量為65.1萬人次，台灣旅客出境則有161.3萬人次。



根據《中時新聞網》報導，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，原預計今年出境市場會有5至10%的成長，但特朗普的關稅政策一出，未來可能會變成負成長。他分析，出遊需要有錢、有閒、有心情，若股票下跌、工廠失去訂單、放無薪假，都會影響出遊心情。



在來台市場部分，原預估今年可有10%的成長，但因為主要的入境國家也都列入高關稅地區，例如日本、韓國、越南、印尼等，出遊能力同樣受影響。去年0403花蓮大地震後，來台旅客減少、基期較低，因此短期來看可望有5%成長，但長期可能出現衰退。



黃正聰舉例，去年有785萬旅客來台，觀光署今年目標是1000萬人次，這個目標難度不小。若依照今年1月數據與去年同期相比，大約成長10%，推測全年900萬人次是比較務實的。若這波關稅戰持續、甚至升級，全年旅遊人次可能只剩7、800萬人次。此外，就算民眾減少出境，內部旅遊未必就樂觀。



“交通部”觀光署長周永暉則指出，目前對等關稅對觀光業的衝擊，還需要時間觀察，主要影響的還是以製造業、中小企業為主。觀光政策先按照既定計劃推動，持續辦活動與行銷，但策略上也會審慎觀察與調整。