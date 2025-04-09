蔡明彥：賴已啟動台美戰略溝通　提協商立場

蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）台“國安局長”蔡明彥今天受訪表示，有關於美國高關稅政策，賴清德啟動台美戰略溝通，上周末我們透過管道向美方反映關稅協商立場與提議，美國白宮資深官員也證實雙方管道有啟動進行相關溝通。他也說，後續要觀察，有沒有新一波關稅戰，會不會有保護主義浪潮在國際金融體系出現。或新雙邊、多邊的FTA合作倡議慢慢成形。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨‘國家安全’局業務報告”，並備質詢。



對於美國高關稅政策，蔡明彥今天表示，美國關稅政策對全球經貿產生影響深遠，“賴政府”的措施不是報復，而是提出具體方案確保我們產業利益。主要是去盤點評估不同產業在新政策下的影響層面，賴清德也率府院團隊跟不同產業溝通座談，瞭解高科技與傳產受到衝擊影響，提出短期應急方案與中長期產業發展佈局。



蔡明彥指出，第二部分，賴清德啟動台美戰略溝通，上週末我們透過管道向美方反映關稅協商立場與提議，美國白宮資深官員也證實雙方管道有啟動進行相關溝通；第三部分是，針對台美關稅協商準備因應，賴清德率團隊多次開會準備，討論到雙方是不是起動零關稅協商，撤除非關稅貿易障礙，加強對美採購投資與避免洗產地作為，透過協商作為，美方一但同意，雙方可以對焦推動協商進展。



蔡明彥強調，後續注意重點，有沒有新一波關稅戰，會不會有保護主義浪潮在國際經融體系出現，或新雙邊、多邊的自由貿易協定（FTA）合作倡議慢慢成形 都是後續美國關稅政策影響觀察重點。