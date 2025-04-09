關稅衝擊罷免轉低調　綠3場宣講喊卡轉陸戰

民進黨日前在全台舉行7場政策宣講，為第二階段罷免連署催票。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電／受美國總統特朗普祭對等關稅衝擊，台灣內部出現朝野團結的聲音。民進黨雖未停止大罷免，但策略均已轉向。據瞭解，民進黨原規畫後續登場的台中、桃園及台東場政策宣講，黨高層決定喊卡，改以陸戰取代空戰。中國國民黨“還錢於民”政策說明會授權各地方黨部辦理，並無取消，但宣講內容改為關稅相關影響。



民進黨台中、桃園、台東宣講喊停，但本月12、13日在新竹及台北市舉辦的政策宣講如期舉行，黨發言人韓瑩表示，宣講主軸將由總預算與財劃法調整為美國關稅政策下行政團隊的因應及受影響產業的照顧方案。



國民黨發言人楊智伃指出，藍營“還錢於民”政策說明會的演說內容，因為美國祭出高關稅，調整為闡述國民黨對關稅戰的建議及各縣市可因應的措施。



根據《中時新聞網》報導，綠營宣講“空戰”成效不錯，原本決策高層要在桃園、台中跟台東繼續“空襲”，現在決定喊停，改打陸戰及巷戰。例如民進黨組織部主任張志豪派駐花蓮，利用清明掃墓到“墓仔埔”發動連署，成效不錯。知情人士透露，若現在投票，罷免案不會成功，因此現階段轉為巷戰，效果或許會更好，目前預估二階段可過關應有13到15件。



至於藍營原本推動普發現金的政策宣講反制大罷免，雖黨內傳出不同聲音，認為超徵稅收應改用於因應關稅戰紓困。但黨團傾向續推普發現金新台幣1萬元，比照當年COVID-19紓困專案編列方式，既可紓困，人民亦可領到現金。此外，由於民眾黨也推“因應通膨強化社會韌性特別條例”草案，主張普發6000元，藍白會再討論。