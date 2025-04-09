關稅戰　邱毅：中國可對付美國的還有很多招

邱毅發文分析中美關稅戰。（照:邱毅‘談天論地話縱橫’） 中評社台北4月9日電／美國對等關稅政策下，中美關稅戰開打，美國總統特朗普聲稱，在4月9日前中國不取消對美國的報復性關稅34%，就把對中國的關稅加到104%。前“立委”邱毅表示，特朗普這是瘋了嗎？他這麼的明奪強搶，對美國真有利嗎？美國股市馬上給他答案了。中國可以對付美國的還有很多招，這關稅戰要打下去，世界覇主真的得換國做了！



邱毅9日在臉書發文表示，其實特朗普打關稅戰的真正目的就是搞錢，向全世界恐嚇吸金。美國現在的累積債務已達36萬億美元，單單每年債務利息支出就是一萬億美元。再這麼下去，美國解決不了財政赤字，最後連聯邦政府的工資都會發不出來。



邱毅指出特朗普為解決這個棘手難題，就是三招：一是要特斯拉執行長馬斯克整頓聯邦政府，簡併、瘦身、裁員、節流。不過這招是知易行難，馬斯克也發現情況不對，為避免成為改革的炮灰，決定儘快走人。



二是逼迫美聯儲降息，減少利息壓力，但美國通膨壓力確實很大，美聯儲不同意降息，美聯儲主席鮑威爾也硬的很，不屈服於特朗普。而且美聯儲的後台也很硬，特朗普要馬斯克去挑戰美聯儲，也碰得滿頭包，討不到便宜。



三是打一場關稅戰，向全世界各國恐嚇脅迫吸金。特朗普要各國乖乖繳超額關稅，或把企業轉移到美國投資，或者增加對美國產品的採購，總之特朗普就是要錢。