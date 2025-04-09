特朗普高關稅重襲！全台受災產業一次看

特朗普公佈的“對等關稅表”。(照片：Donald J. Trump@truth social) 中評社台北4月9日電／美國總統特朗普宣布對台灣課徵高達32%關稅，包括“賴政府”與各縣市首長近日都急著盤點產業受創情形。整體來說，美國是台灣重要出口市場，此次不只高科技，許多中小企業也都遭殃，但有些產品的利潤才約10%，若被課32%重稅根本活不下去，“特朗普受災戶”遍佈全台。



根據《中時新聞網》報導，依縣市首長或相關“立委”公布，台灣相關受創產業如下：



北部：



台北市：受衝擊產業大約2800家、營業額影響約9200億元，占台北市總體營業額的5%。已經聽到有廠商的訂單被客戶暫停、撤單，接下來可能有輪休、無薪假、甚至裁員的可能。



新北市（電子資通業）：目前新北市有登記營利事業廠商有26萬家，傳產有2萬家，受關稅影響產業有11類別，包括電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠等，初估至少5162家企業直接受影響，總銷售額損失預估4100億元台幣。而新北2024年對美出口總額約200億美元，美國調升關稅，出口損失及連帶影響估計每年55.25億元美金。



桃園市（電子及汽車零件）：桃園市是全台製造業重鎮，電子零件、電腦電子產品及汽車零組件這三大主力產業，合計佔全市工業年產值約四成。同時，桃園也是AI伺服器、PCB、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地，這些供應鏈的業者都將直接面對美國高關稅的挑戰。



基隆市：有業者表示，美方課徵高額關稅，將導致低毛利率的企業失去競爭力。另外也有業者指出，有部分業者透露，供應鏈的廠商已經考慮人力縮減，以放無薪假等方式因應。



苗栗縣（汽車及化工）：目前苗栗縣以中小企業、汽車產業較多，其中汽車產業將受關稅衝擊最大。長春是苗栗最大化工廠，每年聚乙烯醇進口美國，金額約10多億元，倘若調整關稅也將大受影響。