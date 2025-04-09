增兩岸貿易緩關稅風暴？郭智輝：先協助業者

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%關稅，是否增加兩岸貿易量及加入其他國際組織，分散關稅風暴風險？台“經濟部長”郭智輝9日表示，台灣一直都有跟世界各地貿易往來，但現在優先處理美國所給台灣業者造成的不便。



郭智輝9日赴“立法院”經濟委員會專題報告“國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策”，會前受訪做上述表示。



記者問，“經濟部”是否考慮與其他國家簽FTA自由貿易協定或加入國際組織、提升兩岸貿易量，以分散關稅風暴風險？郭智輝答，台灣與世界貿易往來都存在，但現在優先處理美國所造成台灣業者的不便，另外也是針對每家企業單獨輔導處理，不會是通盤。



媒體問，“經濟部”會考慮向美國阿拉斯加購買天然氣，卻還要幫美國花440億元美金設廠？郭智輝說，美國此案是440億美金，但台灣不會是全部負責，美國希望台灣參與，當然“經濟部”會優先考量是否擴大採購。



美國提出可直接捐錢給美國“財政部”，是否可拚優先減免關稅？郭智輝說，各種方案都會考量，由“政院”經貿談判小組參考處理，“經濟部”負責蒐集訊息並反映。



針對台美5日已溝通，美國白宮顧問稱台灣要提出更具體投資計劃，郭智輝說，“經濟部”會把公營單位所屬公司中，多少投資案都會彙整，統一由“政院”談判小組處理。



傳出郭智輝5月為聯電將赴美？郭智輝回應，這命題並不存在，現在整個運作“政院”都是一體。



對於協助中小微企業，是否協助吸收關稅等，協助放寬紓困、避免倒閉無薪假？郭智輝說，“經濟部”有馬上辦中心，會擴大服務，服務中心有66個，會給予落實的方案，且1天內就回應，賴清德已提出從台、美零關稅談起，希望排除困難，“經濟部”網站、臉書也都有紓困項目金額等資訊。