因應美關稅　學者籲接受九二共識鞏固陸市場

“捍衛台灣民主法治與和平安全聲明”推動小組召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普2日宣布對台課徵32%對等關稅，引起台灣社會動盪，“捍衛台灣民主法治與和平安全聲明”推動小組9日再度召開記者會，除批評“賴政府”一面要朝野團結，一面卻搞大罷免外，並主張“賴政府”應接受九二共識為基礎的兩岸合作，改善兩岸關係，分散對美市場的依賴，完善ECFA、鞏固大陸28%市場佔比，避免與大陸脫鉤，並開放陸客陸生來台，甚至融入“一帶一路”的商機與佈局。



前陸委會副主委林祖嘉說，關鍵解方是重新想辦法分散美國市場，將商品賣到日、韓、東南亞、歐盟，甚至再重新賣到大陸，而區域化團抱就變得非常重要。中日韓FTA現在還在談，台灣應更努力加入CPTPP，同時考慮加入RCEP，要考慮與大陸恢復比較友好的關係，ECFA早收清單已經被大陸停了一半，是不是想辦法恢復，讓台灣的商品至少對大陸出口享有免關稅，而“賴政府”完全不提，正是因為兩岸關係緊張。



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組是由世新大學社會發展研究所教授黃德北發起，3月26日召開記者會主張反戰、捍衛言論自由等主旨，並獲“中研院”院士陳培哲、“中研院”歐美研究所研究員盧倩儀、政治大學傳播學院教授馮建三等逾75名學界、社會人士聯署支持。



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組9日再度召開記者會，針對特朗普2日宣布對台課徵32%對等關稅後的變局，邀請台灣工人鬥陣總工會理事長何政家，RCA員工關懷協會理事長杜津珠，政治大學經濟系兼任教授、前陸委會副主委林祖嘉，台南藝術大學音像紀錄研究所助理教授吳永毅、暨南大學國企系副教授許文忠、全台環保公務機關總工會秘書長楊俊華、政治大學勞工研究所教授劉梅君等人與談。