限期陸配提喪失原籍證明　勞動黨批綠迫害

陸配小微4月1日遭台移民署強制出境面露驚恐。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電／在台定居多年的部份大陸配偶陸續收到“內政部“移民署”發出的限期補件通知，要求三個月內補交“經海基會驗證之喪失原籍公證書”等文件，否則將面臨撤銷定居證與戶籍的處分。勞動黨今日表示，對此深感憂慮與關切並提出質疑，在“賴政府”的仇中敵對政策下，這是否又是一樁假行政命令之名、行人權迫害之實的政治清算？



為此，勞動黨提出四點聲明，並希望社會各界一同關切：



一、人權不應因制度補正而受懲罰性對待，應設計區分年代、簡化程序的補正機制



目前“移民署”以補件不齊為由，要求部分已定居台灣的大陸配偶限期補交“喪失原籍公證書”，否則將撤銷定居戶籍，我們認為此舉欠缺比例原則與人道考量，亟需檢討。首先，2004年以後取得身分證的陸配，本就已依據現行法規完成放棄大陸戶籍的程序，不應再要求補件，否則屬於重復審查、徒增困擾。至於2004年以前取得戶籍者，當年政府在作業上多採取默許態度，未明確要求出具除籍證明。如今若要進行行政補正，應考慮設立具彈性的人道機制，例如：允許當事人以具法律效力之“切結書”代替補證，聲明已無大陸戶籍。在這樣的制度背景與兩岸規定一致的前提下，補正程序應以便民為主，避免行政過當對人民造成二次傷害。政府應協助，而非懲罰；應補正，而非清算歷史。



二、程序應透明簡便、行政應具同理心



據瞭解，許多個案實際上並非拒絕配合，而是因文件遺失或家庭關係斷裂，導致難以短期內補齊資料。大陸方面近年也配合加速除籍業務，並允許家人代辦，程序相對簡單。若已辦過除籍但遺失證明，也可透過海基會補發，這些資訊應由政府主動提供與說明，而非陷人民於無所適從的行政懸崖。補正本應是協助，不應成為懲罰。