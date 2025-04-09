藍委助推台北101投資台中　擴大內需

藍召委賴士葆（右二）安排立法院財政委員會委員與台北101董事長賈永婕赴台中考察投資案。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）“立法院”財政委員會今天赴台中考察“台北金融大樓公司投資台中市設立據點相關規劃執行情形”，此為台北101首個跨縣市投資案，台北101董事長賈永婕感謝台中市府團隊支持，很看好該投資案帶來的商機。“立院”財政委員會召委賴士葆表示，該投資案可望以內需彌補外銷虧損，對經濟有利。



台北101近期宣布與國泰人壽攜手合作，將在台中打造全新商場“置地廣場台中”，“立法院”財政委員會9日上午舉辦現地會勘考察，包括台北101董事長賈永婕、台中市副市長鄭照新、“立院”財政委員會召委賴士葆、藍委林思銘、廖偉翔等人與會。



“置地廣場台中”坐落台中市政府旁，總體規劃地上34層、地下7層，總開發面積約4.7萬坪，由國泰人壽興建綜合商辦大樓，台北101進駐負責商場營運。這也是台北101首次拓點計劃。



賈永婕受訪表示，對該投資案相當看好，她其實一直對台中的發展區位，以及置地廣場台中這個案子非常有信心。今天她實地考察整個商場地理位置、環境，包括交通區位、機能都非常完善，未來這裡一定會是很棒的商業中心，感謝包括台中市政府及市籍民代大力支持，期待早日落成與大家見面。她提到，面對最近大家關心的美國關稅問題，透過加強內部投資，有望平衡出口影響。



賴士葆受訪表示，他安排到台中考察台北101投資案，遭民進黨“立委”批評，他感到莫名其妙，經濟學上大家都知道，內需市場增加，可以彌補外銷上虧損，所以相關的考察行程安排，與因應美國高關稅危機有所關聯。台中101未來若能成為台中市的消費新門戶，對台中乃至於中台灣的消費市場有正面幫助。