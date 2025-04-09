劉鏡清：美僅佔全球貿易13%外面世界很大

“國發會主委”劉鏡清。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國將對台課徵32%關稅，“國發會主委”劉鏡清9日表示，美國僅佔全球貿易13.34%，其他86.66%在世界其他國家，台灣可向其他市場發展，美國之外的世界還很大、還很美。



“立法院”經濟委員會邀“經濟部長”郭智輝及“國發會主委”劉鏡清專題報告“國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策”，並備質詢，與會還有“國發基金”會執行秘書汪庭安等，輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳳。



劉鏡清報告說，美國之外也很美，美國之外還有很大世界，還有88.66%的進口市場在美國之外，要面對問題、解決問題。世界貿易組織WTO表示，全球貿易量成長恐從3.2%轉為衰退1%，關稅成本將推升全球通膨，經貿前景不可測，要形塑台灣加1，即台灣加美國的新布局。台灣還有很大的市場值得探索，“經濟部”已主政700億元新台幣、“農業部”180億元初步強化台灣產業優勢，並有鑑於非紅供應鏈逐漸形成的新商機。



藍委鄭正鈐質詢，台灣對美貿易有成長，但對大陸是停滯，仍要獨押美國、推非紅供應鏈？劉鏡清答詢，美國僅佔全球貿易13.34%，其他86.66%在世界其他國家，台灣還有其他市場可發展，會協助廠商做好風險管理，但還是繼續努力推動非紅供應鏈。



藍委謝衣鳳質詢，台灣對美國貿易是23.4%、對大陸及香港是31%、對東協是18.5%，劉鏡清提到美國之外市場還很大，政府講的企業會跟著走嗎？劉鏡清說，新興市場還有很大空間，廠商可能會選擇供應鏈移轉美國、或進行市場分散，最近也有崛起印度、土耳其市場，希望找到很多替代市場，政府會提供誘因。



民進黨籍“立委”賴瑞隆質詢，台灣的GDP經濟成長率原本可有3%，能保住嗎？劉鏡清坦言，保3會有問題，但還是努力。