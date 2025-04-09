台對美零關稅談判　林祖嘉：台農產品會很慘

政大經濟系兼任教授林祖嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）賴清德因應美國對等關稅拋出“零關稅”談判，引發農民憂慮，前“國發會主委”林祖嘉9日表示，屆時美國零關稅農產品大量進來，只能說會很慘。



暨南大學國企系副教授許文忠說，美國大面積耕種的農產品進來後，菜市場賣菜小販、家裡種田小農怎麼辦？大家都會去美式賣場購買便宜的蔬菜，且歐盟、澳洲農產品進來台灣，也會要求不要課關稅，到時候怎麼辦？



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組是由世新大學社會發展研究所教授黃德北發起，3月26日召開記者會主張反戰、捍衛言論自由等主旨，並獲“中研院”院士陳培哲、“中研院”歐美研究所研究員盧倩儀、政治大學傳播學院教授馮建三等逾75名學界、社會人士聯署支持，而目前已有逾500人連署。



許文忠指出，特朗普要的都是台灣的核心產業，台灣千億大廠大同為何宣布赴美投資？因為美國基礎建設需要電纜，美國有龐大的內需市場，再加上不用擔心特朗普突然端出關稅對付你，赴美成為大廠保命符。他強調，特朗普要的都是台灣的核心產業，等特朗普嚐到甜頭後，只要不高興就用關稅，且特朗普不會只用一次。



劉梅君說，台灣高科技產業的特徵是產業鏈聚落性很強，竹科廠商彼此都有交叉關係，就像中部的工具機產業鏈，上個世紀90年代產業西移時，就曾出現大廠一走，上下游小廠就跟著走，現在台灣產業赴美投資也會這樣，只要小廠跟著走台灣就完蛋了，台灣無論是產業或勞工將哀嚎一面。“賴政府”面對這樣的打擊，到底花了多少時間討論？



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組9日再度召開記者會，針對特朗普2日宣布對台課徵32%對等關稅後的變局，邀請台灣工人鬥陣總工會理事長何政家，RCA員工關懷協會理事長杜津珠，政治大學經濟系兼任教授、前“國發會主委”、前陸委會副主委林祖嘉，台南藝術大學音像紀錄研究所助理教授吳永毅、暨南大學國企系副教授許文忠、全台環保公務機關總工會秘書長楊俊華、政治大學勞工研究所教授劉梅君等人與談。