趙少康：全球將搶進大陸市場　台灣要不要？

趙少康主持“32%關稅，台灣何去何從”研討會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月9日電（記者 張嘉文）美國將對台灣課徵32%高關稅，重創台灣產業，中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康今天舉辦座談會，邀請專家學者研討。趙少康表示，從這次事件看來，美國已經不是原來的美國，台灣不能完全只靠美國，因為百分百靠它也沒用。



趙少康說，全世界正在重組結盟，譬如歐盟就強調要團體作戰，也將改善和中國大陸的關係，所以大陸市場可能是接下來大家要搶進的，台灣要不要呢？還要繼續抗中保台嗎？政府應該幫忙找出路才對。



這場“32%關稅，台灣何去何從”研討會今天上午在中廣大樓舉辦，由趙少康主持，邀請包括前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲，東吳大學商學院教授朱雲鵬、台灣大學政治系教授蘇宏達、淡江大學財務金融學系教授聶建中等人出席。



趙少康在會中表示，之前大家一直擔心第三次世界大戰，現在其實已經在打第三次世界大戰，就是經濟大戰、經貿大戰，由於特朗普是非常會談判的人，要和他談判，必須先瞭解其想法和策略。而過去全球化是美國所推動的，因為對美國有利，可以侵略到全世界，沒想到中國大陸趁機崛起，所以現在又反全球化。