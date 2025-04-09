要陸配繳喪失原籍證明　劉梅君：獵巫、愚蠢

政大勞工研究所教授劉梅君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月9日電（記者 鄭羿菲）台“內政部移民署”近期寄送通知書，要求具陸籍身分且未曾繳附喪失原籍證明者，於3個月內繳交。政治大學勞工研究所教授劉梅君9日批評，民進黨此舉就是在善良的老百姓裡製造敵人，台灣居然回到中古世紀黑暗時代到處獵巫，這是最愚蠢的決定！



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組9日再度召開記者會，針對特朗普2日宣布對台課徵32%對等關稅後的變局，邀請學者專家、社會賢達與談，劉梅君在談到近期陸配相關時事時，在記者會上做上述表示。



劉梅君表示，她曾在“移民署”新住民發展基金擔任過兩屆委員，也對新住民做過幾次研究，研究中非常清楚可以看到，不喜歡台灣的陸配早就回去了，為何還要留在台灣受民進黨侮辱？會留在台灣的陸配就是喜歡台灣的。



劉梅君說，陸配來台灣後，遵循政府規定入籍，但這次“移民署”要陸配出具“經海基會驗證的喪失原籍證明”，民進黨要拿這紙文書證明什麼？證明忠於“中華民國”？忠於民進黨？還是忠於“台獨”那一小撮人？她舉例說，結婚證書能證明什麼？拿了結婚證書也不代表一定忠於對方，婚姻出軌的例子比比皆是。若這紙喪失原籍證明文書不能證明什麼事，民進黨這個舉動不就是在人民內部製造敵人嗎？



劉梅君批評，中古世紀曾經有一段黑暗時期到處獵巫，台灣現在不就是在獵巫嗎？我們居然回到了黑暗時代，在善良的老百姓裡去找敵人、去製造敵人，這是最愚蠢的決定了。她過去與新住民團體、新住民姊妹接觸的經驗，她完全沒辦法接受。她們來台灣後，克服困難養兒育女，這樣的姐妹我們不善待，卻當成敵人推到對立面，對台灣有什麼好處？對民進黨有什麼好處？對賴清德又有什麼好處？



捍衛台灣民主法治與和平安全聲明推動小組是由世新大學社會發展研究所教授黃德北發起，3月26日召開記者會主張反戰、捍衛言論自由等主旨，並獲“中研院”院士陳培哲、“中研院”歐美研究所研究員盧倩儀、政治大學傳播學院教授馮建三等逾75名學界、社會人士連署支持，而目前已有逾500人連署。