台積電不赴美課100%關說？郭智輝稱不知

左起“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月9日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普8日在共和黨全國委員會活動表示，台積電若不在美國建廠，將要繳納100%關稅。近日也傳出聯電5月將和美國GlobalFoundries（格羅方德）簽署合併案，變成美聯電。台“經濟部長”郭智輝今日強調沒收到台積電會被課100%關稅的訊息，並嚴正否認聯電會變成美聯電，強調兩者不可能合併。



傳出聯電（2303）將與全球第5大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）合併，且“經濟部長”郭智輝5月率團赴美，見證雙方簽署MOU。



郭智輝說，他沒見過面格羅方德的人，這些都是不確定的訊息，應該去問聯電有無此訊息？若聯電有意願投資，會報到“經濟部”投審會，但他目前都沒收到這個投資意向，對於傳聞就不予置評。至於他5月會不會去美國？“政院”整體運作是動態，他還沒收到“政院”指示。



藍委徐巧芯則與郭智輝吵起來，徐巧芯問郭智輝聯電與格羅方德合併會不會發生？郭智輝原定5月要赴美參加投資高峰會，到底有沒有？郭智輝說，就學術性探討，是不會合併，徐巧芯都在設定假設性情境與題目，徐假設的問題，不見得是他需要知道的問題，他還沒獲得“政院”指示。



徐巧芯追問，美國商務部長特尼克（Howard Lutnick）說台灣半導體都要移到美國？這是假設性問題嗎？“經濟部”有無評估結果？講1、3個來聽聽看。郭智輝回嗆，都會評估各種情境，徐巧芯問的問題都模稜兩可又模糊亂問，聯電與格羅方德不可能合併，徐巧芯邏輯怪怪的。徐痛批“亂問個屁，你邏輯才怪怪，舉不出評估！”