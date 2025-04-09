盧秀燕當面向行庫請命　賴士葆：優秀領導人

台中市長盧秀燕與台北101董事長賈永婕比心合影。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月9日電（記者 方敬為）“立法院”財政委員會今天到台中市考察“台北金融大樓公司投資台中設立據點相關規劃執行情形”，國民黨籍市長盧秀燕中午撥空出席，向台北101董事長賈永婕及101行庫股東致意，感謝選擇投資台中，對因應美國關稅風暴有幫助，她也當面向行庫代表請命，希望能向因關稅問題受創的產業承諾，一年內不抽銀根，協助產業周轉。藍委賴士葆當場稱讚盧秀燕是優秀領導人，期待未來能夠更上層樓。



台北101近期宣布與國泰人壽攜手合作，將在台中打造全新商場“置地廣場台中”，“立法院”財政委員會9日上午舉辦現地會勘考察，包括台北101董事長賈永婕、“立院”財政委員會召委賴士葆、藍委林思銘、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人與會。盧秀燕上午人在市議會備詢，派副市長鄭照新出席考察，中午休息時間撥空前往致意。



盧秀燕表示，感謝台北101選擇投資台中，她代表台中市政府來表示歡迎，現在全台正面臨美國高關稅衝擊，此時“立法院”來台中考察投資案特別有意義，台灣經濟是以出口為導向，美國高關稅將影響出口表現，當出口有問題，就要設法擴大內需投資平衡，台北101要到台中擴點，就是促進內需、刺激消費最直接的方式。



盧秀燕說，台北101投資台中，絕對是正確的選擇，新光三越百貨、大遠百、Costco等商場，最賺錢的門店就在台中，所以賈永婕董事長有智慧，台北101來台中投資“置地廣場”，一定會收穫滿滿。



盧秀燕也當面向台北101股東行庫代表請命，因應高關稅風暴來襲，依慣例會採取一些措施，包括不會抽銀根，所以她要利用時間，向各大行庫負責人拜託，在一年內公開宣布，不會抽除銀根，當前產業面臨困難，尤其製造業需要資金周轉， 如果這時候銀行銀根抽除，經濟衝擊勢必雪上加霜，也因此她要特別拜託行庫能夠公開承諾，安定民心。

