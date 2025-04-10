黃齊元：台灣應思考兩岸關係　防美予取予求

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 資料照） 中評社台中4月10日電（記者 方敬為）美國對台灣課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，美國對台灣的要求才剛開始，高關稅只是手段，美國最終的目標是要台灣的半導體、AI伺服器產業鏈全數移出，台灣若持續倒向美國，那衹有被予取予求的份，台灣若要取得迴旋空間，應重思經營兩岸關係。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



美國“對等關稅”政策，對台灣部分產品重課32%關稅，其中工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大。由於台灣32%關稅高於日韓等主要競爭者，台廠面臨承受競爭力降低、產品成本大幅上升等2挑戰，加上高關稅可能降低需求和出口動能，預估對台灣GDP影響約15%。



黃齊元表示，台灣長期以來過分追隨美國的腳步，導致台灣在高關稅風暴中慘遭重創，美國對台多項產品徵收高達32%的關稅，將台灣在美出口競爭力顯著削弱，預估此趨勢之下，台灣產業的出口量恐怕下降多達12%至15%，這對台灣整體經濟結構帶來了不小的衝擊。



黃齊元指出，台灣之所以會陷入此種境地，是因為長期完全追隨美國路線，甚至視美國為“救世主”，卻忽略了自身產業鏈的獨立性與防禦風險。尤其在半導體領域，台灣一直享有國際領先地位，但現今卻面臨美國要求將整個半導體產業鏈移至本土的壓力。美國商務部長盧特尼克最近便明確表示，要把台灣的半導體製造業“整個”搬走。事實上，台積電僅在美國設立六個廠區的投資計劃，遠無法滿足美方對先進製程及整條產業鏈的龐大需求，而這樣的調動只會使台灣在全球市場中的戰略地位日益邊緣化。



他提到，美國今天整個的政策，最大的目標就是要符合特朗普“MAGA”理念，其中製造業回流是重點，而製造業裡面最重要的又要最高端的，也就是半導體當中的先進製程。美國鎖定的真正重點就是台灣科技業，特別是兩個，第一個就是半導體，第二個則是AI伺服器。